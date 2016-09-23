غدًا.. اختبار طبي لصالح جمعة

مراسل «ONA»:

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه من المقرر أن يخضع صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، إلى اختبار طبي قبل انطلاق مران الفريق الجماعي لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات.

وأكد طبيب الأهلي، أنه من المقرر خضوع اللاعب لاختبار طبي لتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية وإمكانية جاهزيته للمبارايات.

وكان صالح جمعة قد اشتكى من تورك الكاحل في مران الفريق، أول أمس الأربعاء، وغاب على إثرها عن مواجهة المقاولون العرب، في المباراة التي حسمها المارد الأحمر بهدفين نظيفين، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.