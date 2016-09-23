وزير الطيران: بدء التشغيل التجريبي لمبني الركاب٢ الجديد الأربعاء المقبل

أعلن شريف فتحي وزير الطيران المدني، عن بدء التشغيل التجريبي لمبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة الدولي الأربعاء المقبل، وذلك بعد انتهاء جميع الأعمال الإنشائية للمبني الجديد ، وتجهيز معظم منطقة الخدمات الترفيهية والتجارية للركاب من اسواق حرة ومطاعم وغيرها واستعداد المبني لإستقبال الرحلات .

وقال فتحي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يبدأ الانتقال التدريجي لشركات الطيران العاملة في مبني الركاب رقم ١ للعمل من المبني الجديد رقم ٢، وذلك اعتبارا من الأربعاء ٢٨ سبتمبر ببدء تشغيل واستقبال رحلات شركتى طيران الجزيرة والخطوط الجوية الكويتية ، يتبعها باقى رحلات شركات الطيران الأخرى والتى قد يصل عددها إلى أكثر من 15 شركة طيران.

وأشار وزير الطيران إلى أهمية المبني في خدمة حركة السفر والطيران ، حيث يعمل مبني الركاب رقم 2 علي زيادة الطاقة الاستيعابية بمقدار 7.5 مليون راكب، ليرفع الطاقة الاستيعابية الكلية لمطار القاهرة الدولى لما يزيد عن 30 مليون راكب سنويا وبقيمة استثمارية 3.4 مليار جنيه .

وأضاف: ” تم عمل ربط لنظم نقل الحقائب بين مبنيي الركاب رقم 2 ورقم 3 ، وكذلك رفع كفاءة نظم نقل الحقائب بمبنى الركاب رقم 3 ليواكب التحسينات المطبقة بمبنى الركاب الجديد رقم 2 ، وتبلغ عدد كباري التحميل في المبني الجديد 28 كوبري تحميل ، وعدد كاونترات الجوازات 78 كاونترا ، كما يحتوي المبنى على 11 غرفة فندقية داخل الدائرة الجمركية مجهزة على أعلى مستوى، يستخدمها الركاب العابرون دون الحاجة للحصول على تأشيرات دخول لمصر” .