رئيس «الوادي الجديد»: استصلاح 35 ألف فدان ‎بمدينة الفرافرة

مراسل «ONA»

قال محمد العدوي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادى الجديد، إنَّه يتم حاليًا استصلاح وزراعة 35 ألف فدان في مناطق مختلفة من مركز الفرافرة.

وأضاف العدوي في بيانٍ له، الجمعة، أنَّه سيتم استصلاح وزراعة 20 ألف فدان أخرى بمنطقة سهل بركة، إضافة إلى 5 ألاف أخرى بنفس المنطقة علاوة على 10 ألاف فدان بمنطقة عين دالة.

وأشار إلى أنه تم حفر الأبار والبدء في الاستصلاح والزراعة، مؤكدًا أن جميع هذه المساحات ستضاف إلى مشروع المليون ونصف المليون فدان التي أطلق الرئيس السيسي إشارة البدء فيها من مركز الفرافرة.