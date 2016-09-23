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الخارجية الأمريكية تهنئ السعودية باليوم الوطنى الـ 86

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الخارجية الأمريكية تهنئ السعودية باليوم الوطنى الـ 86 الخارجية الأمريكية تهنئ السعودية باليوم الوطنى الـ 86

>كتبت مريم بدر الدين

 

هنأت الخارجية الأمريكية المملكة العربية بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الـ 86 ،وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" .

وكتبت الصفحة :"فريق عمل USAbilAraby يهنئ شعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطنى".

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطنى لتوحيد المملكة فى 23 سبتمبر من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكى الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضى بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق للأول من الميزان ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932.

 


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