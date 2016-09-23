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مصدر عسكرى سورى: عملية حلب تشمل هجوما بريا

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مصدر عسكرى سورى: عملية حلب تشمل هجوما بريا مصدر عسكرى سورى: عملية حلب تشمل هجوما بريا

>بيروت (رويترز)

وصف مصدر عسكرى سورى اليوم الجمعة هجوما على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة فى مدينة حلب بأنها "عملية كاملة" تشمل هجوما بريا وقال إن الهجمات الجوية والمدفعية التحضيرية قد تستمر "لفترة من الزمن".

 

وذكر المصدر "العملية بدأت لكن العملية قد تستمر بالنسبة للضربات الجوية والضربات الأرضية فترة من الزمن (وهذا) مرتبط بالموقف الميدانى وبخسائر الإرهابيين وبمعطيات أخرى يقدرها القادة الميدانيون."

 

وأضاف "لكن مثل أى عملية عسكرية تبدأ بتمهيد جوى ومدفعى ومن ثم القوات البرية تعمل وفق نتائج الضربات وتأثيرها."

 

وأعلن الجيش السورى عن بدء عمليات فى شرق حلب فى وقت متأخر الليلة الماضية وحث المدنيين على تجنب مواقع جماعات المعارضة. وذكر المصدر أن الجيش يهدف إلى "عدم الإضرار بالمدنيين". 


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