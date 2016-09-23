انتشال 83 جثة جديدة من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية بالبحيرة

أكد وهدان السيد، المتحدث الرسمى لمحافظة البحيرة، أنه تم انتشال جثة 83 جديدة من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية، التى غرقت بالبحر المتوسط، أمام سواحل رشيد، وتحمل اسم "موكب الرسول"، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 138 شخصا بعد انتشال الجثث للأطفال وشباب وسيدات من رشيد ومطوبس والمحافظات المختلفة وبهم جنسيات بكفر الشيخ.

وقال وهدان إن هيئة الإسعاف بمحافظة البحيرة وكفر الشيخ استلمت 60 جثة من الضحايا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى 23 جثة تم تحميلهم على المراكب تمهيدا لنقلهم بسيارات الإسعاف.