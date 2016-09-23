أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انتشال 83 جثة جديدة من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية بالبحيرة

Google+ Print
انتشال 83 جثة جديدة من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية بالبحيرة انتشال 83 جثة جديدة من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية بالبحيرة

>البحيرة - جمال أبو الفضل

أكد وهدان السيد، المتحدث الرسمى لمحافظة البحيرة، أنه تم انتشال جثة 83 جديدة من ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية، التى غرقت بالبحر المتوسط، أمام سواحل رشيد، وتحمل اسم "موكب الرسول"، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 138 شخصا بعد انتشال الجثث للأطفال وشباب وسيدات من رشيد ومطوبس والمحافظات المختلفة وبهم جنسيات بكفر الشيخ.

وقال وهدان إن هيئة الإسعاف بمحافظة البحيرة وكفر الشيخ استلمت 60 جثة من الضحايا من مختلف الجنسيات، بالإضافة إلى 23 جثة تم تحميلهم على المراكب تمهيدا لنقلهم بسيارات الإسعاف.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365