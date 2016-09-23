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"التعليم العالى" تعلن نتيجة الشهادات العربية والأجنبية على موقع التنسيق

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"التعليم العالى" تعلن نتيجة الشهادات العربية والأجنبية على موقع التنسيق "التعليم العالى" تعلن نتيجة الشهادات العربية والأجنبية على موقع التنسيق

>كتب وائل ربيعى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق الشهادات العربية والأجنبية، على الموقع الإلكترونى للتنسيق، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة النتيجة يدويا من قبل القائمين على مكتب التنسيق.

 

كان الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قد أعلن أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، خلال ساعات، مؤكدا أن السبب فى تأخير إعلانها حتى الآن اكتشاف شهادات مزورة، ما جعل القائمين على مكتب التنسيق يراجعون الشهادات يدويا للتأكد منها.

 

وأضاف الشيحى، أن السبب الثانى فى تأخير إعلان نتيجة تنسيق الشهادات العربية والأجنبية هو تأخر بعض الشهادات الأجنبية فى الوصول للوزارة، مؤكدا أن عددا من شهادات الدبلومة الأمريكية وصلت للوزارة بعد 5 سبتمبر الجارى.

 

وتابع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قائلا: إن القائمين على التنسيق عملوا بشكل متواصل لمدة 4 أيام متتالية لإنهاء نتيجة تنسيق الشهادات العربية والأجنبية، مؤكدا أنه اعتمد نتيجة طلاب هذه الشهادات قبل إعلانها على موقع التنسيق مباشرة بعد الاعتماد ومراجعة المؤشرات الخاصة بها.

 

 


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