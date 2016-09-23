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إِخماد حريق هائل بمدرسة ثانوي بالمنيا

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إِخماد حريق هائل بمدرسة ثانوي بالمنيا إِخماد حريق هائل بمدرسة ثانوي بالمنيا

حريق مدرسة

تمكنت قوات الحماية المدنية من إِخْماد حريق هائل بمدرسة ثانوي بمحافظة المنيا، إثر ماس كهربائي اندلع ظهر اليوم الجمعة، بمعمل حاسب آلي بمدرسة ثانوي.

وتلقي اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من المقدم محمد خيري، مأمور مركز شرطة العدوة، باندلاع حريق بالمدرسة الثانوية بقرية المسيد التابعة لإدارة العدوة التعليمية، مما أدي احتراق معمل حاسب آلي يضم 9 أجهزة ” كمبيوتر”، وجهاز داتا شو “عرض”.

وبسؤال مسؤولي المدرسة رجحوا حدوث الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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