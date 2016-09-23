أخبار عاجلة

للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
بالصور.. لست وحدكِ.. المشاهير أيضًا لا يتحملن الكعب العالي -
8 الصبح - تقرير يوضح دور مجلس النواب لمناقشة القوانين فى مواجهة الإرهاب -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - رامي رضوان يهاجم مؤسسة الأزهر وشيخ الازهر "إنه الحاضر الغائب لم يقدم إلا القليل" -
رئيس الوزراء يلقي بيان «فرض حالة الطوارئ» أمام النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

القوى العاملة تتابع مشاكل «موكيت ماك».. ونصف شهر للعاملين خلال أيام

Google+ Print
القوى العاملة تتابع مشاكل «موكيت ماك».. ونصف شهر للعاملين خلال أيام القوى العاملة تتابع مشاكل «موكيت ماك».. ونصف شهر للعاملين خلال أيام

محمد سعفان، وزير القوى العاملة – أرشيفية

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توجيهاته لمدير مديرية القوي العاملة بالشرقية، بمتابعة مطالب العاملين بمجموعة شركات “موكيت ماك” بالعاشر من رمضان، والعمل على حل المشاكل والمطالب المشروعة.

وتلقى الوزير تقريراً من خالد المصري مدير المديرية – عقب لقائه مع اللواء أحمد فؤاد العضو المنتدب بالشركة – أكد صرف منحة المدارس لجميع العاملين، ولفت إلى أنه سيتم خلال أيام صرف نصف شهر للعمال “مميزات أخرى”.

وأشار الى أن هناك 23 عاملاً بالشركة عليهم أحكام بالمحكمة وسيتم التنازل عنها، فضلاً عن 37 عاملا محرر ضدهم محاضر بالشرطة سيتم التنازل عنها، وجاري التفاوض على باقي المطلب.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا