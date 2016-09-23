القوى العاملة تتابع مشاكل «موكيت ماك».. ونصف شهر للعاملين خلال أيام

أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توجيهاته لمدير مديرية القوي العاملة بالشرقية، بمتابعة مطالب العاملين بمجموعة شركات “موكيت ماك” بالعاشر من رمضان، والعمل على حل المشاكل والمطالب المشروعة.

وتلقى الوزير تقريراً من خالد المصري مدير المديرية – عقب لقائه مع اللواء أحمد فؤاد العضو المنتدب بالشركة – أكد صرف منحة المدارس لجميع العاملين، ولفت إلى أنه سيتم خلال أيام صرف نصف شهر للعمال “مميزات أخرى”.

وأشار الى أن هناك 23 عاملاً بالشركة عليهم أحكام بالمحكمة وسيتم التنازل عنها، فضلاً عن 37 عاملا محرر ضدهم محاضر بالشرطة سيتم التنازل عنها، وجاري التفاوض على باقي المطلب.

أ ش أ