ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية برشيد لـ59 شخصًا حتى الآن

قال رئيس مركز ومدينة مطوبس بكفرالشيخ المهندس على عبد الستار إن عدد ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية التى غرقت بالبحر المتوسط شمال شرق بوغاز رشيد يوم الأربعاء الماضي أمام سواحل رشيد، ارتفع إلى 59 شخصًا.

وأوضح عبد الستار اليوم الجمعة أنه تم انتشال 13 جثة أمس و4 جثث صباح اليوم، منهم طفلان تم إيداعهم مشرحة مستشفى مطوبس والجثتين الأخريين لإفريقين تم إيداعهما مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأضاف أن عمليات البحث فى موقع غرق المركب ما زالت مستمرة بحثا عن ناجيين أو جثث طافية من ركاب المركب الغارق.

أ ش أ