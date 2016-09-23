إصابة 10 عراقيين بحالة اختناق في قصف كيماوي لداعش بالموصل

صرح ضابط عراقي، اليوم الجمعة، أن 10 عراقيين أصيبوا بحالات اختناق حادة جراء سقوط قذائف صاروخية على مناطق في ناحية القيارة المحررة من تنظيم داعش جنوبي مدينة الموصل.

وقال العميد ذياب أحمد من الفرقة 15 المتواجدة في قاعدة القيارة الجوية لوكالة الأنباء الألمانية أن “10 مدنيين أصيبوا بحالات اختناق حادة جراء سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مدينة القيارة جنوب الموصل ربما تحمل غازات كيمياوية سامة يستخدمها داعش في الهجوم”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن “المدنيين تعرضوا إلى حالات اختناق خطيرة جداً حسب ما أبلغت به مصادر طبية أشرفت على علاج المواطنين المصابين جنوبي الموصل”.