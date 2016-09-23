السيطرة على حريق نشب بمدرسة ثانوى تابعة لإدارة العدوة التعليمية بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمدرسة ثانوى بمركز العدوة بسبب ماس كهربائى.

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس المباحث بمديرية الأمن يفيد بنشوب حريق بالمدرسة الثانوية بقرية المسيد التابعة لإدارة العدوة التعليمية وبالانتقال والفحص تبين احتراق معمل حاسب آلى يضم 9 أجهزة " كمبيوتر"، وجهاز داتا شو "عرض".

وبسؤال مسئولى المدرسة أرجعوا حدوث الحريق إلى حدوث ماس كهربائى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.