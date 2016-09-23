مجلس مدينة الأقصر يسلم قطعة أرض بحوض 18 للعدل لبناء محكمة أسرة جديدة

أنهي مجلس مدينة الأقصر، أعمال تسليم قطعة أرض بحوض الـ"18" بغرض استغلالها لبناء محكمة أسرة جديدة بالمنطقة، وذلك ضمن خطة وزارة العدل الهادفة إلى توفير محاكم حديثة وفق مواصفات تراعي مستلزمات عمل القاضي وأعوانه، وتسهل حركة المتقاضين والمحامين والشهود والمراجعين، بالإضافة إلي مراعاة معايير ضمان الأمن الشخصي وتوفر الخدمات اللازمة.

وأشرف علي أعمال تسليم قطعة الأرض مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمرانى بالأقصر، بالتعاون مع رئاسة مدينة الأقصر، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء نبيل بشرى مساعد مدير الأمن.