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مهلة 6 أشهر لأصحاب مستودعات الغاز لنقلها خارج الكتل السكانية بدمياط

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مهلة 6 أشهر لأصحاب مستودعات الغاز لنقلها خارج الكتل السكانية بدمياط مهلة 6 أشهر لأصحاب مستودعات الغاز لنقلها خارج الكتل السكانية بدمياط

>دمياط - معتز الشربينى

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط منح مهلة اخيرة لمدة 6 اشهر لأصحاب مستودعات الغاز لنقلها الي أماكن بديلة خارج الكتل السكانية..                                 

وياتي ذلك استجابة لطلب الغرفة التجارية بدمياط متضمنا التماس أصحاب مستودعات أنابيب البوتاجاز منحهم مهلة أخيرة نظرا لحصولهم علي جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة حيث أنهم في مرحلة إنشاء المباني                           

ووافق المحافظ علي منح المهلة مع اخذ إقرار كتابي عليهم لإنهاء الاجراءت خلال 6 اشهر وفي حالة عدم الالتزام بالمدة الممنوحة سيتم غلق المستودع بصورة نهائية

 

 


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