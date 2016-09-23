اجتماع طارئ للجنة الإعلام بالبرلمان لمناقشة أزمة ماسبيرو.. الأحد

تعقد لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، اجتماعا طارئا الأحد المقبل، لبحث أزمة إذاعة حوار قديم للرئيس عبد الفتاح السيسى بالتليفزيون المصرى.

وقال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الإعلام فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" رئيس اللجنة الإعلام أسامة هيكل دعا لاجتماع عاجل لمناقشة الوضع فى ماسبيرو، وطلبات الإحاطة حول أزمة إذاعة حوار السيسى، وأنا شخصيا مقدم طلب إحاطة بسبب هذا الأمر، ومن المفترض أن نعرف ماذا حدث بالضبط ليسفر عن هذه الأزمة، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تستدعى صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة التليفزيون.

وأضاف "بكرى" : نريد أن نعرف لماذا تتكرر الأخطاء فى ماسبيرو، وما هى آلية الرقابة داخل ماسبيرو مضيفًا:" لماذا لم يجر تطهير ماسبيرو مما تحول حولهم الشبهات داخل ماسبيرو، ولماذا تترك بعض الخلايا النائمة المعروفة والتى عليها تحريات أمنية تطل من الشاشة أو ميكرفون الإذاعة، أو تعمل فى مواقع تنفيذية تمكنها من إذاعة أمور غير مرغوب فيها، أو تتدخل بشكل أو بآخر من أجل الإساءة للنظام المصرى".

وتابع: سبق وتم إذاعة فيلم تسجيلى عن إنجازات محمد مرسى وذلك بعد ثورة 30 يونيو على إحدى قنوات التليفزيون المصرى، والآن عشنا كارثة بعد إذاعة حديث قديم للرئيس السيسى، مضيفا:" ما الذى يدرينى ماذا سيحدث غدًا، فنحن أمام تحديات ضخمة، ومؤامرات متعددة، فلابد أن تكون هناك ضوابط وآلية وتحقيقات لما يحدث داخل ماسبيرو".

وأضاف عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب: "هناك عناصر إخوانية داخل ماسبيرو، تم تعيينها فى فترة صلاح عبد المقصود وزير الإعلام خلال حكم الإخوان، وبعض العناصر التى تم تعيينها فى فترات سابقة، بالإضافة لعناصر التنظيمات المعادية للوطن مثل 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين".

تجدر الإشارة إلى أن قطاع الأخبار فى التليفزيون المصرى وقع فى خطأ جسيم تسبب فى أزمة كبيرة وهى إذاعة حوار قديم للرئيس السيسى على أنه جديد، حيث اتضح إنه حوار أجراه خلال مشاركته فى اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة العام الماضى.