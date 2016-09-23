وزير الطيران يعلن بدء التشغيل التجريبى لمبنى الركاب ٢ الجديد الأربعاء

أعلن شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، عن بدء التشغيل التجريبى لمبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة الدولى الأربعاء المقبل، وذلك بعد انتهاء جميع الأعمال الإنشائية للمبنى الجديد وتجهيز معظم منطقة الخدمات الترفيهية والتجارية للركاب من أسواق حرة ومطاعم وغيرها واستعداد المبنى لاستقبال الرحلات.

هذا ومن المقرر أن يبدأ الانتقال التدريجى لشركات الطيران العاملة فى مبنى الركاب رقم 1 للعمل من المبنى الجديد رقم 2 اعتبارا من الأربعاء 28 سبتمبر ببدء تشغيل واستقبال رحلات شركتى طيران الجزيرة والخطوط الجوية الكويتية يتبعها باقى رحلات شركات الطيران الأخرى، التى قد يصل عددها إلى أكثر من 15 شركة طيران.

وأشار وزير الطيران إلى أهمية المبنى فى خدمة حركة السفر والطيران، حيث يعمل مبنى الركاب رقم 2 على زيادة الطاقة الاستيعابية بمقدار 7.5 مليون راكب، ليرفع الطاقة الاستيعابية الكلية لمطار القاهرة الدولى لما يزيد عن 30 مليون راكب سنويا وبقيمة استثمارية 3.4 مليار جنيه.



>حيث تم عمل ربط لنظم نقل الحقائب بين مبنيى الركاب رقم 2 ورقم 3، وكذلك رفع كفاءة نظم نقل الحقائب بمبنى الركاب رقم 3 ليواكب التحسينات المطبقة بمبنى الركاب الجديد رقم 2. وتبلغ عدد كبارى التحميل فى المبنى الجديد 28 كوبرى تحميل، وعدد كاونترات الجوازات 78 كاونترا كما يحتوى المبنى على 11 غرفة فندقية داخل الدائرة الجمركية مجهزة على أعلى مستوى يستخدمها الركاب العابرون دون الحاجة للحصول على تأشيرات دخول لمصر.