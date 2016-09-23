المترو ينهى استعداداته للعام الدراسى الجديد ويبدأ استخراج اشتراكات الطلاب

كلف الدكتور جلال سعيد وزير النقل شركة المترو برفع حالة الاستعدادات القصوى بمترو الأنفاق بجميع المحطات والقطارات بالخطوط الثلاثة ،استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وطالب وزير النقل حسن معاملة الجمهور والعمل على سرعة تذليل أى عقبات أو مشاكل يمكن أن تقابل المواطنين، واتخاذ إجراءات فورية مباشرة للقضاء على أى مشكلات طارئة، وذلك لتوفير سبل الراحة لجميع ركاب مترو الأنفاق .

وأكد وزير النقل، أنه تم إعداد جداول تشغيل القطارات بالخطوط الثلاثة بإجمالى عدد رحلات 1616 رحلة يومياً، بعدد 522 رحلة بالخط الأول "حلوان – المرج " وعدد رحلات 664 رحلة بالخط الثانى " شبرا الخيمة – المنيب " والخط الثالث 430 رحلة ، بدون تغيير فى مواعيد التشغيل الحالية، بحيث تبدأ من الساعة 5.15 صباحاً وتنتهى السـاعة 12.45 صباح اليوم التالى.

وقال المهندس علي الفضالى ، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو إنه تم إنهاء استعدادات العام الدراسى الجديد، وتم البدء فى استخراج اشتراكات الطلبة بجميع مكاتب الاشتراكات من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 مساءً طوال أيام الأسبوع، بالإضافة لأيام الجمعه لمدة شهر من بداية العام الدراسى.

يذكر إن عدد مكاتب اشتراكات الطلبة 24 مكتب موزعين على الخطوط الثلاثة للمترو وتتوافر استمارات الاشتراكات بجميع محطات مترو الانفاق بجميع ايام الاسبوع في ساعات تشغيل المترو وهناك امكانية عمل الاشتراك على نفس الكارت الذكى الموجود مع الطالب خلال الأعوام السابقة بدون دفع قيمة الكارت وتم مد فترة العمل بمكاتب اشتراكات (الشهداء 1 و 2 ) حتي الساعة 6 مساءً خلال موسم الاشتراكات.