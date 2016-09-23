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جمارك مطار القاهرة تضبط 8 ساعات تجسس مع راكب قادم من لندن

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جمارك مطار القاهرة تضبط 8 ساعات تجسس مع راكب قادم من لندن جمارك مطار القاهرة تضبط 8 ساعات تجسس مع راكب قادم من لندن

>كتب أحمد حمادة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، من ضبط راكب حاول تهريب 8 ساعات مزودة بكاميرات تستخدم فى أغراض التجسس.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط البريطانية رقم 155 والقادمة من لندن اشتبه رجال الجمارك فى أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه عثر على 8 ساعات مزودة بكاميرات فيديو" صوت وصورة" تستخدم فى أغراض التجسس.

وأمر سامى عبد الرحمن مدير الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى، بتحرير محضر للراكب وإحالته للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.


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