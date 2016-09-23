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مصر تتعاقد على ٢٤٠ ألف طن قمح روسى لإنتاج الخبز المدعم

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مصر تتعاقد على ٢٤٠ ألف طن قمح روسى لإنتاج الخبز المدعم مصر تتعاقد على ٢٤٠ ألف طن قمح روسى لإنتاج الخبز المدعم

توريد القمح – أرشيفية

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة والتجارة الداخلية، على شراء 240 ألف طن قمح روسي، لإنتاج الخبز البلدي المدعم، وذلك من خلال مناقصة عالمية، بسعر 178.89 دولار للطن.

وأعلن محمد الشيخ وزير التموين -في بيان اليوم الجمعة- ان هيئة السلع التموينية تقدم لها اربعة عروض لتوريد القمح ، وبعد فض المظاريف بلغت الكمية التى تمت الموافقة عليها ٢٤٠ الف طن سعر ١٧٨.٨٩ دولار للطن قمح روسى وتم اختيار عرضين من العروض المقدمة.

والعرضان هما : عرض شركة استون واحد وستقوم بشحن شحنة واحدة بمقدار ٦٠ الف طن، وعرض شركة الوحدة وستقوم بشحن ثلاث شحنات باجمالى ١٨٠ الف طن على ان يكون الشحن من ٢١_ ٣١ اكتوبر القادم.

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