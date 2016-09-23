بالصور.. «حساسين» يستقبل اليوم نجوم «العاصمة2» فى احتفالية إطلاقها‎

تحت شعار ” قادمون “، تنطلق قناة العاصمة 2 السبت المقبل 24 سبتمبر الجارى ، ويقيم د.سعيد حساسين رئيس مجلس ادارة شبكة تليفزيون العاصمة احتفالية خاصة مساء اليوم الجمعة من خلال برنامج إنفراد حيث يستضيف نخبة من نجوم قناة العاصمة 2 عشية إنطلاقها.

ويستقبل «حساسين» نجوم القناة على الهواء ومنهم جابر القرموطى، وخالد الغندور، وبثينة كامل، ومنى سلمان، ورانيا هاشم وغيرهم من النجوم، كما سوف تقوم القناة بعمل احتفالية خاصة مع النجوم على الهواء مباشرة بمناسبة انطلاقها.

ويطل علينا الاعلامى والصحفى «جابر القرموطى» على شاشة العاصمة 2 ببرنامج “مانشيت القرموطى” ويظهر البرنامج بديكور جديد ومختلف عن المانشيت القديم ، ويناقش جميع القضايا والموضوعات الصحفية التي تهم القارئ المصري.

ويذاع من السبت إلى الاربعاء فى تمام الساعة السادسة مساءًاا، ويستمر لمدة ساعتين، ويترأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي محمد الجارحي.

كما يقدم الكابتن خالد الغندور برنامج التوك شو الرياضى يوميًا، البرنامج من السبت للأربعاء ويذاع فى تمام العاشرة والنصف مساءًا ولمدة 3 ساعات حتى الواحدة والنصف صباحًا ويتناول اللقاء الضوء على أهم الاخبار الرياضية المحلية والعالمية واستضافة نجوم كرة القدم والالعاب الاخرى.

كما تطل علينا الإعلامية مني سلمان فى الظهور الاول لها عبر شاشة العاصمة 2 السبت المقبل من الأقصر، ويحمل البرنامج اسم “451 فهرنهيت”، سوف يتم عرض البرنامج في الثامنة مساءًا بشكل يومي من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة مساءً ومدته ساعتين.

وعبر امسية رائعة تعود الاعلامية «بثينة كامل» من خلال برنامج “اعترافات بثينة ” على شاشة العاصمة 2 ويناقش المشاكل الاجتماعية، ويقدم للمشاهدين مساحة للفضفضة والتواصل عن طريق البرنامج، ويذاع الثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع.

وتطل علينا المذيعة رانيا هاشم يوميًا، لتقديم برنامج التوك شو الصباحى على شاشة العاصمة 2.