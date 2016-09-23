«منتخب مصر للصالات» يفوز على «إيطاليا» ويتأهل لربع نهائى كأس العالم

أحرز عبد الرحمن الأشول لاعب المنتخب المصري لكرة الصالات (الكرة الخماسية) ثلاثة أهداف لتحقق مصر مفاجأة كبيرة بالفوز على إيطاليا 4-3 في الوقت الاضافي وتتأهل إلى ربع النهائي في بطولة كأس العالم لكرة الصالات 2016 المقامة في كولومبيا.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بموقعه على الانترنت إن الفوز يعتبر بمثابة إنجاز كبير للمنتخب المصري الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى ربع نهائي البطولة بينما خرج منتخب إيطاليا بشكل مفاجئ بعد تأهله إلى نصف النهائي في آخر ثلاث نهائيات.

كانت الفترة الأولى من المباراة التي اقيمت ملعب كوليسيو إل بويبلو في مدينة كالي ممتعة من الطرفين حيث تقدّم المنتخب المصري عن طريق عبد الرحمن الأشول ولكن فرحة الفراعنة دامت عشر ثوان فقط بعدما عادل موريلو فيريرا النتيجة سريعاً للمنتخب الإيطالي، وبعدما أهدر أحمد حمص ركلة جزاء ثانية لمنتخب مصر، نجح الأشول في إعادة التقدم لمنتخب بلاده ولكن المنتخب الإيطالي سجّل هدف التعادل قبل ثوان قليلة من نهاية الفترة الأولى عن طريق ماركو إيركوليسي.

وفي الفترة الثانية، سجّل عصام علاء الهدف الثالث لمنتخب مصر الذي أثبت تفوقاً كبيراً على نظيره الإيطالي ولكن الأخير سجّل هدف التعادل للمرة الثالثة في المباراة عندما أضاف فيريرا هدفه الشخصي الثاني لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

وتألق الحارس المصري جمال عبدالناصر في الوقت الإضافي حيث حرم المنتخب الإيطالي من التسجيل في عدة مناسبات قبل أن يسجّل الأشول هدفه الشخصي الثالث وهدف الفوز لمنتخب مصر الذي تأهل بانتصار مستحق بنتيجة 4-3.