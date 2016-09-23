السيطرة على مشاجرة بين عائلتين وضبط 4 أشخاص وبندقيتين بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، شمال محافظة سوهاج، برئاسة الرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث المركز، من السيطرة على مشاجرة بين عائلتى المسلمات والموزان بناحية قرية بنجا، وضبط بندقيتين آليتين و4 أشخاص شاركوا فى المشاجرة.

وكان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغاً من العميد حسين فؤاد مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين تبادلا خلالها إطلاق الأعيرة النارية دون حدوث إصابات.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى قادها الرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث مركز شرطة طهطا والنقيب عمر أبوعقرب معاون أول مباحث المركز بتمكن ضباط وحدة المباحث، عقب الدفع بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، من السيطرة على المشاجرة التى وقعت بين طرف أول عائلة المسلمات محمد شبيب خليل 57 سنة عامل، عصام محمد شبيب خليل 21 سنة حاصل على دبلوم، وطرف ثانٍ عائلة الموازن سليم محمود البلوزى 47 سنة مزارع، أحمد سليم محمود البلوزى 18 سنة طالب، بسبب أولوية المرور بالطريق وضبط طرفيها اللذين تبادلا الاتهامات فيما بينهم.

وتم ضبط بحوزة الطرف الأول "2" بندقية آلية عيار 7.62 × 39 الأولى تحمل رقم 5600136719 والثانية تحمل رقم 51458227 ، و"12" طلقة من ذات العيار كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3979 جنح المركز لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة الحالة الأمنية هادئة.