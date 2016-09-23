رسميا - لاعب جديد باقي في توتنام.. والكر يجدد 5 مواسم

توصل نادي توتنام لاتفاق مع كايل والكر الظهير الأيمن للفريق بتجديد تعاقده بشكل رسمي.

وأعلن توتنام عبر صفحته الرسمية عن تجديد عقد كايل والكر الظهير الأيمن لخمسة مواسم مقبلة.

صاحب الـ 26 عاما يلعب في توتنام منذ 2009، إلا أنه خرج معارا أكثر من مرة إلى أندية شيفيلد يونايتد وكوينز بارك رينجرز وأستون فيلا.

وعاد ظهير أيمن منتخب إنجلترا إلى توتنام في 2011، ليلعب مع الفريق منذ ذلك الحين دون الخروج في إعارات.

من جانبه، قال والكر عقب التجديد أنه يشعر بأنه في بيته، وأنه سعيد لتأمين مستقبل في توتنام.

ويعد والكو هو ثاني اللاعبين الذين يجدد توتنام عقده معهم في الأونة الأخيرة بعدما جدد تعاقده مع داني روز مساء أمس الخميس.