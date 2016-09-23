أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا - لاعب جديد باقي في توتنام.. والكر يجدد 5 مواسم

Google+ Print
رسميا - لاعب جديد باقي في توتنام.. والكر يجدد 5 مواسم رسميا - لاعب جديد باقي في توتنام.. والكر يجدد 5 مواسم

توصل نادي توتنام لاتفاق مع كايل والكر الظهير الأيمن للفريق بتجديد تعاقده بشكل رسمي.

وأعلن توتنام عبر صفحته الرسمية عن تجديد عقد كايل والكر الظهير الأيمن لخمسة مواسم مقبلة.

صاحب الـ 26 عاما يلعب في توتنام منذ 2009، إلا أنه خرج معارا أكثر من مرة إلى أندية شيفيلد يونايتد وكوينز بارك رينجرز وأستون فيلا.

وعاد ظهير أيمن منتخب إنجلترا إلى توتنام في 2011، ليلعب مع الفريق منذ ذلك الحين دون الخروج في إعارات.

من جانبه، قال والكر عقب التجديد أنه يشعر بأنه في بيته، وأنه سعيد لتأمين مستقبل في توتنام.

ويعد والكو هو ثاني اللاعبين الذين يجدد توتنام عقده معهم في الأونة الأخيرة بعدما جدد تعاقده مع داني روز مساء أمس الخميس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع