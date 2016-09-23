«الإسكان»: بدء تطوير منطقة عشش البكرى فى القليوبية

مراسل – ONA:

أكد الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى، البدء فى تطوير منطقة عشش البكرى غير الآمنة بحى شرق مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وقال درويش في تصريح صحفي، إنه تم توقيع بروتوكول مع محافظ القليوبية الجديد لتطوير المنطقة بنظام المشاركة، لافتًا إلى أنه لن تطور المنطقة إلا بعد الاتفاق مع الأهالى، مشيرًا إلى أن المحافظة ستقوم بتوفير وحدات إيجارية بصفة مؤقتة للأهالى لحين الانتهاء من عملية التطوير.

وأضاف نائب الوزير، أن المشروع يوفر ٤٢ وحدة سكنية و٢٠ وحدة يتم تخصيصها للاستخدام التجارى بتكلفة حوالى 5 ملايين وستمائة ألف جنيه، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال سبعة أشهر.

وأوضح، أنه سيتم تنفيذ برامج إجتماعية وإقتصادية لسكان المنطقة، تتمثل فى برامج لمحو الأمية وإصدار بطاقات الرقم القومى وشهادات ميلاد لساقطى القيد، وكذلك تعليم السيدات للحرف اليدوية وتدريب الشباب على الأعمال لتوفير فرص عمل.