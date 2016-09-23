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اتفاق صيني كوري جنوبي يضيق الخناق على بيونج يانج

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اتفاق صيني كوري جنوبي يضيق الخناق على بيونج يانج اتفاق صيني كوري جنوبي يضيق الخناق على بيونج يانج

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون (أرشيفية)

ذكر كبير المبعوثين النوويين الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، أن الصين وافقت على الحاجة إلى استصدار قرار أقوى من مجلس الأمن الدولي عن القرار الحالي، رداً على التجربة النووية الكورية الشمالية الخامسة، طبقاً لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء.

وتم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع عقد أمس الخميس، في بكين بين الممثل الخاص للسلام والشؤون الأمنية في شبه الجزيرة الكورية بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، كيم هونغ كيون، ونظيره الصيني وو داوي.

وقال كيم للصحفيين في بكين: “اتفقنا على حاجة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مضادة سريعة وقوية بأسلوب يتعين من خلاله أن تدفع كوريا الشمالية الثمن وضرورة اتخاذ إجراءات أقوى على مستوى مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف أنه “اتفقنا أيضاً في وجهة النظر بأن القرارات الحالية يتعين تطبيقها بإخلاص وتعهدنا بتعزيز الاتصال الاستراتيجي والتعاون في عملية صياغة قرار جديد”.

وقال مصدر مطلع من القضية إن الاثنين تبادلا وجهة النظر حول التجارة بين الصين وكوريا الشمالية، من بين ذلك واردات بكين من الفحم الكوري الشمالي، في ضوء العقوبات.

وذكر كيم أن الجانب الصيني أوضح أن موقفه بشأن القرارات الحالية لمجلس الأمن لم يتغير بعد.

وأضاف كيم أن كوريا الجنوبية أثارت احتمال إجراء محادثات ثلاثية تشارك فيها كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة للتعامل مع التهديد النووي الكوري الشمالي مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي معارضة من جانب نظيره الصيني.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت في التاسع من سبتمبر (أيلول) تجربتها النووية الخامسة، في انتهاك للعقوبات المتعددة التي تبناها مجلس الأمن الدولي والضغط المتصاعد على نظامها للتخلي عن سعيها لامتلاك أسلحة دمار شامل.

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