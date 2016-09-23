بالصور.. وزير النقل يتابع خطة صيانة ونظافة الطريق الدائري

التقى الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري لمتابعة الموقف التنفيذي لصيانة ونظافة الطريق الدائري، حيث استعرض الوزير مع قيادات الهيئة نتائج حملات وأعمال النظافة التي تتم بالطريق الدائري وفق ما وجه به في الاجتماعات السابقة من ضرورة دفع مزيد من الشركات والمعدات ومجموعات العمل الخاصة بنظافة الطريق الدائري.

كما استعرض وزير النقل نتائج الحملات الموسعة لإزالة التعديات، ورفع الإشغالات عن الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، حيث قامت الحملات بإزالة الكافتيريات العشوائية المخالفة ودون ترخيص، والإشغالات من عدة مناطق، وفتح الحارات المرورية المغلقة في نطاق أحياء (البساتين ودار السلام ومصر القديمة والعمرانية والهرم والقاهرة الجديدة ومنشية البكاري وكرداسة وشمال الجيزة )، والتي يتم تنفيذها لإعادة الوجه الحضاري للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالإضافة إلى استعراض ماتم من أعمال أخرى خاصة بالصيانة وتأمين وسلامة المرور.

و أكد الوزير على ضرورة الاهتمام بأعمال التخطيط السطحي، وترميم واستكمال الحواجز الخرسانية، وتدعيم اللوحات الإرشادية، ورفع مستويات الأمن والسلامة، وتأمين سلامة المرور على الطريق الدائري الذي يعتبر أهم المحاور المرورية في القاهرة الكبرى.