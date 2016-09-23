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زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جنوب شرقي طوكيو

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زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جنوب شرقي طوكيو زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جنوب شرقي طوكيو

أرشيفية

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر اليوم الجمعة، منطقة كانتو التي تضم العاصمة اليابانية طوكيو، دون أن يتسبب في إصدار تحذير من موجات مد عاتية (تسونامي) أو الإعلان عن وقوع أضرار.

ووقعت الهزة الساعة 9:14 (00:12 ت ج) على عمق 10 كلم وجاء مركزها على بعد 150 كلم من ساحل محافظة شيبا جنوب شرقي طوكيو، وفقاً لما أعلنته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأسبانية “إفي”.

يشار إلى أن اليابان تقع فيما يعرف باسم حزام النار، وهي إحدى أكثر المناطق الزلزالية النشطة على مستوى العالم حيث تشهد هزات أرضية بشكر متكرر ما يؤدي إلى وضع تصاميم خاصة للبنية التحتية كي تتحمل الزلازل.

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