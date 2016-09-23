نوال الكويتية تهنيء السعودية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

هنأت الفنانة نوال الكويتية المملكة العربية السعودية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة، اليوم الجمعة، والذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وقالت “نوال الكويتية”، في تغريدة لها عبر حسابها بـ”تويتر”: “نهنئ المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بالعيد الوطني .. كل عام وأنتم بخير والله يحفظكم من كل شر”.

وتحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام. وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق للأول من الميزان/ويقابل يوم 23 سبتمبر 1932م.