«بعثة منتخب البارالمبية» تصل اليوم.. «قادمة من البرازيل» بعد حصد 12 ميدالية

عادت فجر اليوم الجمعة بعثة البارالمبياد المصرية إلى القاهرة قادمة من البرازيل عبر المغرب وذلك بعد مشاركتها بدورة الألعاب البارالمبية 2016 التى أقيمت خلال الفترة من 7 حتى 18 أغسطس الماضي.

وكانت البعثة المصرية تمكنت من حصد 12 ميدالية متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية و5 فضيات و4 برونزيات.

ضمت البعثة 45 لاعب ولاعبة شاركوا فى خمس رياضات هى ” ألعاب القوى، رفع الأثقال السباحة، وتنس الطاولة، الكرة الطائرة جلوس”.

ومن أبرز اللاعبين المشاركين فى البطولة الرباع شريف عثمان، والرباعة رحاب أحمد، وعمرو مسعد، ومحمد السيد، ومحمد الديب، ورائد تاج الدين، وأمانى إبراهيم، وأمل محمود، وفاطمة عمر، وشعبان الدسوقى، وذلك بالإضافة إلى لاعبو رفع الأثقال، ومصطفى فتح الله لاعب ألعاب القوى بمسابقة 100 متر عدو.

ومن جهتها، أعربت الدكتور حياة خطاب، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس البعثة عن سعادتها بتحقيق 12 ميدالية للبعثة، كما أضافت أن تحقيق ذلك الأنجاز يعد نقلة قوية لمنتخب مصر.

وأوضحت أن فريق الكرة الطائرة من عام 2004 حقق الميدالية البرونزية، مشيرة إلى أن ذلك الإنجاز نتيجة جهد دؤوب.

وقال اللواء طيار محمود الضو، نائب رئيس البعثة، إنه تم رفع علم مصر فى البرازيل14 مرة، منهم يوم الافتتاح ويوم الحفل الختامي، ومنهم 12 ميدالية متضمنة ثلاث ميداليات ذهبية تم رفع علم مصر فوق جميع أعلام الدول العالمية،موضحا أن البعثة سعيده بهذا الحدث حيث شرفنا مصر والشعب المصري.

وقال عماد بهجت، مدير فني منتخب السيدات لرفع الأثقال،”أننا أوفينا بوعدنا في تحقيق ذلك الإنجاز فعلى الدولة، ممثلة فى وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، فى الوفاء بوعدها فيما يتعلق بتسوية المكافآت مع الأسوياء، كما طالب بالدعم المعنوي فى مقابلة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لبعثة المنتخب.

وأشاد «عماد» بإنجاز منتخب رفع الأثقال وقال”حققنا 10ميداليات متضمنة ميداليات منتخب رفع الأثقال للسيدات الذى قام بتدريبهم،منهم ذهبية وفضيتان وبرونزيتان”وأبدى استيائه من الإعلام المصري في عدم نقل المنافسات بالبث المباشر.