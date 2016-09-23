ننشر كواليس الحلقات المقبلة من مسلسل «وردة وتوت» على «راديو هيتس»

كتبت – إنجي لطفي:

كشفت أميرة فودة، مؤلفة المسلسل الإذاعي “وردة وتوت”، المذاع على راديو هيتس، عن تفاصيل الحلقات المقبلة التي سيتم إذاعتها خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت فودى، في تصريح خاص لوكالة ” ONA”، إن الحلقات القادمة تتمثل في “حلقة عن الأطفال المعتمدين على أمهاتهم الذين لايتحملون المسؤولية، وأخرى عن كيفية النجاح في الامتحانات بمجهودك دون اللجوء إلى الغش، وحلقة عن المواد الصناعية ومكسبات الطعم والمواد الحافظة وأضرارها، وحلقة عن تقسيم الوقت وكيفية تنظيم الطلاب لأوقاتهم عقب عودتهم من المدرسة، وأيضا حلقة عن صراع الطفل مع الوقت” .

وأضافت، أنه سيتم عرض 20 حلقة من المسلسل خلال الشهر الواحد، لافتة إلى أنه تم إذاعة 5 حلقات حتى الآن.

وعن فكرة المسلسل، قالت أميرة فودة: “اجتماعى أسري وبمثابة وجبة دسمة لتصرفات الأطفال اليومية الحياتية حيث يدور حول 3 شخصيات وهم شخصية الأم وردة والتي تجسدها الإذاعية هبة الجارحي، وهي نموذج للأم المصرية الذي يسألها ابنها 100 سؤال في الثانية الواحدة، أما شخصية الطفل توت فيؤديها الطفل ياسين الذي جسد شخصية حسونة صديق بكار”.

وأوضحت ، قائلة : “أما شخصية سمسمة والتي تجسدها الإعلامية أسماء مصطفى، فهي الجارة التي تتدخل في الوقت المناسب عندما تفشل الأم “وردة” في اقناعه وتحاول توصيل المعلومه له في شكل حدوته مصرية ترصد عن موقف يحدث في الحياة اليومية بين الأطفال والأمهات”.

وحول اختيار توقيت إذاعة البرنامج ، أكدت أنه تم اختيار توقيت السابعة صباحا حتى يكون مناسبا للأطفال الذين في طريقهم إلى المدرسة فمن الممكن أن يستمعوه وهم داخل الباص.

يذاع المسلسل من الأحد إلى الخميس لمدة 15 دقيقة في تمام الساعة السابعة إلا ربع، وحتى السابعة صباحا على راديو “هيتس”.