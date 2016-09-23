احذر.. النسيان وصعوبة المشى أو الكلام علامات قد تؤدى للسكتة الدماغية

أكد الدكتور هانى عارف أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، أن هناك أسبابا مختلفة للسكتة الدماغية، وخاصة فى الشرايين الدقيقة للمخ، والتى قد تأتى بأعراض تدريجية مثل النسيان وصعوبة المشى أو الكلام، وعدم التحكم فى البول.

وقال: إن هذا النوع يختلف عن الجلطة التقليدية التى تصيب الشرايين الكبيرة أو عدم القدرة على النطق، مشيرا إلى أن هذا النوع من قصور الشرايين التدريجى، قد يصيب المريض بصورة تدريجية، حيث إن المريض لا يستشير الطبيب إلا بعد أن تكون الأعراض قد وصلت إلى درجة متقدمة.

وأكد أنه من هنا تأتى أهمية الاكتشاف المبكر لهذا النوع من قصور الدورة الدموية على مستوى الشرايين الدقيقة، ومعالجة العوامل المختلفة التى تؤدى إلى حدوثه مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة الدهون فى الدم والسكر، وأخذ العلاج المناسب حتى لا تتطور الحالة بصورة صامتة.

وأشار الدكتور مجدى زكريا رئيس قسم المخ والأعصاب بطب عين شمس إلى التطور الذى حدث فى القسم فى الفترة الأخيرة، وإنشاء وحدة متخصصة للتصلب المتعدد ووحدة للسكتة الدماغية.