أخبار عاجلة

الأخبار - رئيس الوزراء يلقي اليوم بياناً أمام البرلمان بشأن أسباب إعلان حالة الطوارئ -
فيراتي يحلم بانضمام نيمار لباريس سان جيرمان -
بالصور.. مساعد مدير أمن الشرقية يتفقد اللجان الانتخابية بأبو كبير -
عميد «طب الإسكندرية» يوضح حالة مصابي تفجير الكنيسة المرقسية -
وزير البترول يبحث المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية -
استقرار حالة مصابي تفجير طنطا.. و«بولا» يصارع الموت -
نواب «25-30»: إحالة «تيران وصنافير» للجنة التشريعية إحراج لأعضاء البرلمان -
لجنة حقوق الإنسان تكشف حقيقة معاقبة أهالي الإرهابيين -
أمين العاصمة بـ«المحافظين»: إقامة المعارض ضرورة لاستقطاب المشترين الأجانب -
الرئيس السوداني يصل إلى الكويت في زيارة رسمية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذر.. النسيان وصعوبة المشى أو الكلام علامات قد تؤدى للسكتة الدماغية

Google+ Print
احذر.. النسيان وصعوبة المشى أو الكلام علامات قد تؤدى للسكتة الدماغية احذر.. النسيان وصعوبة المشى أو الكلام علامات قد تؤدى للسكتة الدماغية

>كتبت أمل علام

أكد الدكتور هانى عارف أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس، أن هناك أسبابا مختلفة للسكتة الدماغية، وخاصة فى الشرايين الدقيقة للمخ، والتى قد تأتى بأعراض تدريجية مثل النسيان وصعوبة المشى أو الكلام، وعدم التحكم فى البول.

وقال: إن هذا النوع يختلف عن الجلطة التقليدية التى تصيب الشرايين الكبيرة أو عدم القدرة على النطق، مشيرا إلى أن هذا النوع من قصور الشرايين التدريجى، قد يصيب المريض بصورة تدريجية، حيث إن المريض لا يستشير الطبيب إلا بعد أن تكون الأعراض قد وصلت إلى درجة متقدمة.

وأكد أنه من هنا تأتى أهمية الاكتشاف المبكر لهذا النوع من قصور الدورة الدموية على مستوى الشرايين الدقيقة، ومعالجة العوامل المختلفة التى تؤدى إلى حدوثه مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة فى الدم والسكر، وأخذ العلاج المناسب حتى لا تتطور الحالة بصورة صامتة.

وأشار الدكتور مجدى زكريا رئيس قسم المخ والأعصاب بطب عين شمس إلى التطور الذى حدث فى القسم فى الفترة الأخيرة، وإنشاء وحدة متخصصة للتصلب المتعدد ووحدة للسكتة الدماغية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم