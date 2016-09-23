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ضبط 43 هاربًا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

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ضبط 43 هاربًا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء ضبط 43 هاربًا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

ارشيفية

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم، ضبط 43 محكومًا عليهم، وضبط شخصين يحملان الجنسية الفلسطينية بعد أن تبين انتهاء إقامتهم فى البلاد.

وقال بيان للمديرية اليوم الجمعة، إن ضباط قسم مباحث بالاشتراك مع مديرية التموين، تمكنوا من ضبط 6 قضايا، وأسفرت جهود مباحث مرور شمال سيناء عن ضبط 63 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وضبط تم ضبط 4 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية.

كما تم ضبط “أيمن. م. ح. غ “، 35 سنة، يعمل فى مجال ” الخردة ” مقيم حى الكرمة وبحوزته لفافة ورقية تحوى نبات البانجو المخدر تزن حوالى 20 جرام، وضبط “أحمد م س م “، 25 سنة، سائق مقيم بئر العبد وبحوزته 5 أقراص لعقار التامول، وتاجر مخدرات و42 هاربا من تنفيذ أحكام فى شمال سيناء.

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