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كوريا الجنوبية تطالب بإعادة النظر في عضوية كوريا الشمالية بالأمم المتحدة

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كوريا الجنوبية تطالب بإعادة النظر في عضوية كوريا الشمالية بالأمم المتحدة كوريا الجنوبية تطالب بإعادة النظر في عضوية كوريا الشمالية بالأمم المتحدة

وزير خارجية كوريا الجنوبية يون بيونغسيه

اتهم وزير خارجية كوريا الجنوبية يون بيونج سيه، كوريا الشمالية يوم الخميس، بأنها “تهزأ تماما” بسلطة الأمم المتحدة من خلال تجاربها النووية والصاروخية، وقال إن الوقت حان لإعادة النظر في عضويتها بالأمم المتحدة.

وقال يون، في كلمة أمام الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة إن على مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية اتخاذ إجراءات “أقوى وشاملة” تجاه كوريا الشمالية بعد أن أجرت تجربتها النووية الخامسة في التاسع من سبتمبر (أيلول) وسد الثغرات الموجودة في الإجراءات الحالية المتخذة ضد بيونجيانج.

وأضاف “انتهاكات كوريا الشمالية المتكررة وعدم امتثالها لقرارات مجلس الأمن والأعراف الدولية أمر غير مسبوق وليس له مثيل في تاريخ الأمم المتحدة”.

وتابع “كوريا الشمالية تهزأ تماما بسلطة الجمعية العامة ومجلس الأمن”.

وقال “لذا فإنني أعتقد إن الوقت قد حان لإعادة النظر جديا فيما إذا كانت كوريا الشمالية مؤهلة كعضو بالأمم المتحدة محب للسلام مثلما يتساءل بالفعل الكثير من الدول”.

وقال يون إن كوريا الشمالية لم تطور فحسب قدرتها النووية والصاروخية بل أيضا تهدد علانية باستخدام تلك الأسلحة كإجراء وقائي.

وتابع قوله إنها “الفرصة الأخيرة” لكبح طموحاتها النووية.

رويترز

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