تأجيل تقرير لجنة التحقيق بشأن هجمات الغاز السام في سوريا

أمهل مجلس الأمن الدولي لجنة تحقيق دولية خمسة أسابيع إضافية للانتهاء من تقريرها بشأن المسؤول عن هجمات بالغاز السام في سوريا.

جاء ذلك في الوقت الذي يطالب فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وفرنسا وبريطانيا وآخرون بمعاقبة المسؤولين عن تلك الهجمات.

وكان من المقرر أن تقدم لجنة التحقيق تقريرها هذا الأسبوع لكن بان أبلغ المجلس الذي يضم 15 عضوا في رسالة يوم الخميس بأن لجنة التحقيق تحتاج إلى مزيد من الوقت وترغب في تأجيل الموعد حتى 21 أكتوبر، ومدد المجلس تفويضها حتى 31 أكتوبر.

وفي أحدث تقرير لها إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، قالت لجنة التحقيق المؤلفة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن هجومين بالغاز السام وإن تنظيم “داعش” المتشدد استخدم غاز خردل الكبريت.

وتريد فرنسا وبريطانيا ودول أخرى بالمجلس من الأمم المتحدة اتخاذ إجراء بعد تسلم التقرير القادم والذي سيكون الرابع للجنة التحقيق.

رويترز