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«شوبير» ينضم لراديو نغم FM ببرنامج صباحي «on-air»

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«شوبير» ينضم لراديو نغم FM ببرنامج صباحي «on-air» «شوبير» ينضم لراديو نغم FM ببرنامج صباحي «on-air»

الكابتن أحمد شوبير (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

قال الكابتن أحمد شوبير، في تصريح خاص لوكالة ONA، إنه تعاقد مع راديو نغم FM، على تقديم برنامج صباحي يحمل عنوان “On A ir مع شوبير”، موضحًا أن أولى حلقات برنامجه ستبدأ من الأحد المقبل.

وأضاف “شوبير” لـ”ONA” أن فكرة البرنامج هي توك شو رياضي اجتماعي فني، موضحًا أن البرنامج يتناول قليل من السياسة كما أنه سيعتمد على المداخلات والاتصالات الهاتفية للمستمعين على الهواء.

وكشف “شوبير” عن تفاصيل فقرات البرنامج الجديد حيث يشتمل البرنامج على فقرة بعنوان “انفراد”، حيث سيتم الإعلان فيها عن خبر رياضي حصري، وفقرة أخرى بعنوان” الحدوته” وفيها سيحكي شوبير عن قصة أو موقف أو ذكريات تذاع لأول مرة، أما فقرة “أبيض وأسود ” فهي فقرة سيتم فيها إذاعة أغنية قديمة أو تعليق على مباراة أو لقاء مسجل أو جون في إحدى المبارايات.

وأوضح “شوبير” أن البرنامج سيذاع من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر ظهراً.

وحول تقديمه لبرنامج على إذاعة الشباب والرياضة، أكد “شوبير”: “انفصلنا في كل هدوء وأدب ومن المقرر أن يتم البحث عن بديل”.

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أونا