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الأرصاد: طقس معتدل على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 31

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الأرصاد: طقس معتدل على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 31 الأرصاد: طقس معتدل على الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة 31

أرشيفية

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية حدوث انخفاض في درجات الحرارة، اليوم الجمعة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حتى الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة جنوبا، كما تنشط الرياح على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط للأمطار على شمال سيناء تكون خفيفة على السواحل الغربية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيها ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية حالة البحر الأحمر مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه ما بين ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :
> الصغرى العظمى
> القاهرة 23 31
> الإسكندرية 23 29
> مطروح 21 29
> بورسعيد 24 29
> دمياط 24 29
> بلطيم 24 29
> الإسماعيلية 23 31
> السويس 23 32
> العريش 21 31
> نخل 19 31
> طابا 19 32
> الطور 24 32
> مرسى علم 25 35
> الغردقة 26 35
> شرم الشيخ 27 36
> رفح 20 30
> كاترين 18 26
> سيوة 20 32
> المنيا 23 32
> الفيوم 23 32
> رأس سدر 24 33
> أبوسمبل 24 38
> وسط الدلتا 23 31
> أسيوط 23 33
> سوهاج 23 35
> الأقصر 23 37
> أسوان 25 38
> شلاتين 25 36
> حلايب 26 34
> الوادى الجديد 24 36
> قنا 23 36
> نويبع 25 31
> السلوم 21 29

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