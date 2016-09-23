الرئيس السيسي يعود للقاهرة بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى القاهرة قادما من نيويورك بعد زيارة ناجحة استغرقت خمسة أيام، شارك خلالها في اجتماعات الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما ترأس اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي وأجرى العديد من المباحثات الثنائية مع عدد من قادة العالم.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر أمام الاجتماع رفيع المستوى حول اللاجئين والمهاجرين، كما ألقى كلمة مهمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك الرئيس السيسي – أيضا – في قمة مجلس الأمن الدولي حول التطورات في الشرق الأوسط وسوريا.

وقد التقى الرئيس، في نيويورك، عددا من رؤساء كبرى الشركات الأمريكية، وكذلك مع مجلس الأعمال للتوافق الدولي ومجلس الأعمال للأمن القومي الأمريكي وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، لبحث زيادة الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال الفترة المقبلة.

كما أجرى الرئيس، خلال زيارته، عددا من اللقاءات الإعلامية مع قناة (بي بي إس) الأمريكية، وشبكة (سي إن إن) الإخبارية وصحيفة (واشنطن بوست).

أ ش أ