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مرور القاهرة : تحويل مرورى لتركيب 8 كمرات خرسانية بطريق السويس الصحراوى

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مرور القاهرة : تحويل مرورى لتركيب 8 كمرات خرسانية بطريق السويس الصحراوى مرور القاهرة : تحويل مرورى لتركيب 8 كمرات خرسانية بطريق السويس الصحراوى

>كتب عبد الرحمن سيد

تجرى الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، تحويلات مرورية على طريق القاهرة - السويس الصحراوى بسبب أعمال تركيب 8 كمرات خرسانية لاستكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير الطريق وإنشاء كوبرى علوى بجهة الكيلو 48 لخدمة قائدى المركبات للقادم من داخل مدينة بدر تجاه طريق السويس الصحراوى والعكس وذلك من الساعة 6 صباح اليوم الجمعة وحتى الخامسة من مساء نفس اليوم.

وأكد مصدر أمنى أنه تم التنسيق مع الشركة المنفذة لأعمال إنشاء الكوبرى للبدء فى تركيب 8 كمرات خرسانية فى الاتجاه القادم من السويس إلى القاهرة، وتحويل خط سير الحركة للقادم من السويس للقاهرة، عن طريق موازٍ تم استحداثه لمسافة 150 مترًا ثم العودة للطريق الرئيسى عقب تجاوز منطقة الكوبرى وكذلك الأمر تحويل الحركة المرورية فى الاتجاه الآخر.

ووجه اللواء عادل زكى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة خلال مدة العمل، وستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال من خلال (الإضاءة - مخاريط - طواحين ضوئية - فواصل حركة - علامات إرشادية وتحذيرية).

 

 


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