العرج: اليوم الوطني يلهمنا العزيمة والإصرار لغدٍ مشرق

رفع وزير الخدمة المدنية خالد بن عبدالله العرج التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ86، موكداً أن هذه المناسبة وما تمثله من قصة عظيمة وخالدة باتت مضرب مثل، وصورة فريدة بين تلاحم القيادة والشعب، من خلال العيش في بلد آمن ومستقر، ديدنه المحبة والسلام، يقف في مقدمة الدول لنجدة الأشقاء العرب والأصدقاء في أنحاء العالم كافة. وأوضح أن ذكرى اليوم الوطني المجيدة نستذكر معها في كل عام تلك الحقبة التي عاش فيها أسلافنا، قبل الوحدة المباركة التي أسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- حينما بدأ في بناء هذه الدولة من جديد، والمخاطر التي كانت تحفة من كل جانب، ليتبدل الحال وحتى الآن إلى نعمة في الأمن والاستقرار والعيش الكريم منذ ذلك العهد وصولاً إلى جميع أبنائه البررة من بعده، ليلهمنا ذلك كل العزيمة والإصرار إلى غدٍ مشرق ترتقي فيه بلادنا إلى المجد والعز.

وأشـار إلى أن هذه الدولة الشامخة زاخرة بالإنجازات طوال عهودها، واليوم نحن نعيش في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -رعاه الله-، رائد الفكر الإداري نواصل العطاء من أجل الوطن لتحقيق طموحات الدولة السامية التي لا تقف عند حد معين في سبيل المواطن بالعدل والمساواة والحزم، لتعتلي هذه الأرض الطاهرة دول العالم في الاستقرار والوحدة الوطنية في ظل التقلبات التي يشهدها العالم، بل يمن الله عليها من وقت وآخر بالمناسبات السعيدة واحدة تلو الأخرى، كما عشنا قبل أيام فرحة عيد الأضحى، ونجاح باهر بموسم الحج، أشادت به دول العالم كافة. واختتم تصريحه قائلاً: "إن المملكة بفضل من الله يشهد قفزات حكومية نحو تنمية مستدامة، وفق سلسلة من السياسات العامة والأوامر الملكية والقرارات، تركز على خدمة المواطن في شتى المجالات التي تخصه، التي منها الخدمة المدنية وحظيت بنجاحات إدارية تنصب في التنمية الشاملة، وفق رؤية المملكة 2030، التي جاءت كطموح لامتلاك المستقبل تحتوي في طياتها على مميزات الشمول الدائمة، منطلقة من برنامج التحول الوطني، ووزارة الخدمة المدنية تستشعر مع مثيلاتها من الوزارات والأجهزة الحكومية المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقها في تنفيذ أطروحات هذا الجهد الوطني الجبار حسب مفاهيم وأطروحات رؤية المملكة.