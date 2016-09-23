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وكيل إمارة الرياض: المملكة دولة فاعلة في رسم السياسة والاقتصاد العالمي

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وكيل إمارة الرياض: المملكة دولة فاعلة في رسم السياسة والاقتصاد العالمي وكيل إمارة الرياض: المملكة دولة فاعلة في رسم السياسة والاقتصاد العالمي

عبدالله بن مجدوع القرني

هنأ وكيل إمارة منطقة الرياض عبدالله بن مجدوع القرني، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني 86 للمملكة.

وقال "في مثل هذا اليوم أعلن المغفور له -بإذن الله- الملك عبدالعزيز توحيد أجزاء البلاد في دولة حديثة تحمل اسم المملكة، ومنذ أن أعلن المؤسس -طيب الله ثراه- توحيد المملكة عمل على اتباع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعلهما حكماً بين الناس ودستور حياة لنزع الفرقة والتناحر، ما جعل المملكة تتطور وتحظى باحترام الجميع ويتمتع شعبها بالأمن والاستقرار والرخاء، وجاء من بعده أبناؤه الملوك -رحمهم الله- الذين ساروا على النهج القويم وصولاً إلى عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله-". وأضاف "إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة لها الأثر في قلب كل مواطن سعودي عاش وترعرع في هذه البلاد المباركة التي جعلت من قيمها الدينية والحضارية، وحمايتها للعقيدة الإسلامية وتسخيرها كافة إمكاناتها لخدمة الحرمين الشريفين، وتبنيها منهج الإسلام الصحيح في شتى بقاع الأرض منهجاً وأسلوباً يميزها بين بلدان العالم الإسلامي، أما ما يخص مكانة المملكة بين دول العالم، فبفضل الله ثم حكمة قيادة الرشيدة أصبحت المملكة دولة فاعلة في رسم السياسة والاقتصاد العالمي".

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