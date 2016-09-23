قبل 24 ساعة من بدء الدراسة.. ننشر خريطة العام الدراسى الجديد

24 ساعة تفصلنا عن انطلاق العام الدراسى الجديد، وحددت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد مواعيد بدء الفصل الدراسى الأول من العام 2016-2017، والفصل الدراسى الثانى، حيث تبدأ الدراسة طبقًا للخريطة الزمنية 24 سبتمبر على أن تستمر الدراسة حتى 1 يونيو 2017 بواقع 34 أسبوعًا تقريبًا.

وأكدت الخريطة الزمنية، أن الدراسة تبدأ 24 سبتمبر الجارى وحتى يناير المقبل على أن تبدأ امتحانات التيرم الأول 14 يناير 2017، كما تنطلق الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى 11 فبراير 2017 على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادات المحلية 13 مايو 2017، كما تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية 20 مايو، لتبدأ امتحانات الثانوية العامة 3 يونيو 2017.

وحددت وزارة التربية والتعليم طبقًا للخريطة الزمنية مدة الدراسة فى الفصل الأول لتصبح 103 أيام بعد حذف أيام الجمع والأجازات الرسمية، كما وصلت مدة الدراسة الفعلية بالفصل الدراسى الثانى إلى 93 يومًا ليصل إجمالى عدد الأيام الفعلية للدراسة إلى 196 يومًا بما يعادل 34 أسبوعًا.

وأكدت الوزارة، أن إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من السبت 28 يناير 2017 وتنتهى الخميس 9 فبراير 2017، على أن يتخصص الأسبوع الأخير من خطة المناهج للمراجعة، موضحة أن الامتحانات الشفوية والعملية تبدأ قبل عقد الامتحانات النظرية والتحريرية بأسبوع على الأكثر، على أن يحظر عقد امتحانات فى شهر ديسمبر.