سلطان بن زايد يثمن جهود خادم الحرمين في خدمة وطنه والمنطقة

الشيخ سلطان بن زايد

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم الوطني الـ86.

وعبر سموه في البرقية عن تهانيه الحارة، سائلاً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على خادم الحرمين والشعب السعودي الكريم بالخير واليمن والبركات وأن يديم عليه وعلى المملكة وشعبها الخير والعزة والرفعة.

وثمن الشيخ سلطان بن زايد مواقف وجهود الملك سلمان بن عبدالعزيز في خدمة وطنه والمنطقة والأمتين العربية والإسلامية في شتى المجالات.

كما بعث برقيتي تهنئة مماثلتين بهذه المناسبة الوطنية إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.