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سعر الدولار اليوم الجمعة 23/9/2016 في السوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الجمعة 23/9/2016 في السوق السوداء سعر الدولار اليوم الجمعة 23/9/2016 في السوق السوداء

اليوم، حيث تواصل العملة الأمريكية ارتفاعاتها وتأبى أن تستقر مقابل الجنيه في السوق السوداء، حيث ظهرت حالة عامة من الامتناع عن البيع والشراء لفترات طويلة، طمعا في أن تزداد قيمة الدولار الأيام القليلة القادمة، وهو المتوقع بسبب رغبة في تقليل قيمة الجنيه إلى 12 جنيه للدولار.

وصرح البنك المركزي أن عائدات قناة السويس بالدولار قد تراجعت بنسبة 4.5% حيث وصلت إلى 5.1 مليار دولار خلال العام الحالي، مقابل 5.4 مليار دولار قبل سنتين، وأرجع خبراء ذلك إلى انخفاض عملة الجنيه المصري بشدة، وانخفاض وحدة السحب الخاص، التي تعد أصل احتياطي دولي للاستخدام الحر المباشر.

كانت إيرادات السياحة قد تراجعت بشدة  طبقا للتقرير، حيث وصلت نسبة التراجع 48.9%، وهي نسبة كبيرة مقلقة، فقد سجلت العام قبل الماضي 7.4 مليار دولار، بينما وصلت هذا اليوم إلى 3.8 مليار دولار، وبذلك تتراجع السياحة أكثر من النصف،

أوضح البنك أن الإيرادات السياحية تراجعت بمعدل 48.9% لتسجل 3.8 مليار دولار خلال العام الماضي 2015-2016 ، مقابل 7.4 مليار دولار في العام قبل الماضي وذلك بسبب تراجع عدد الليالي السياحية من 99.2 مليون ليلة إلى 51.8 مليون ليلة ، وارتفعت مدفوعات السفر إلى الخارج لتصل إلى 4.1 مليار دولار.
سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم الجمعة 23/9/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مقابل الجنيه إلى 12.60 جنيه للشراء مقابل 12.80 جنيه للبيع، بعد قرار الحكومة بالتوقف عن الاستيراد العشوائي، ووجود ندرة في المعروض من الدولار، مما أدى إلى غموض سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء، حيث يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنوك

وفي البنوك المصرية استقر السعر الرسمي للدولار عند 8.85 جنيه للشراء و8.88 للبيع، حيث يتنازل الفرد عن ما يمتلكه من العملات الأجنبية لصالح البنك، مقابل الحصول على شهادات عائد 15% السنوية، ويهدف هذا القرار توفير عملة صعبة للبلاد من اجل السيطرة على العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

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