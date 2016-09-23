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ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 33 كيلو من نبات البانجو فى العياط

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ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 33 كيلو من نبات البانجو فى العياط ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 33 كيلو من نبات البانجو فى العياط

>كتب أحمد الجعفرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عاطل بقرية الرقة الغربية بمركز العياط، وبحوزته 33 كجم من نبات البانجو المخدر، ومبلغ مالى قدره 500 جنيها، وذلك خلال إحدى الحملات الأمنية التى شنتها قوات الأمن على البؤر الإجرامية فى المركز.

وكانت معلومات قد وردت لمباحث قسم شرطة العياط برئاسة الرائد هشام بهجت تفيد بحيازة باعداد أحد التجار لكميات ضخمة من المواد المخدرة بهدف ترويجها على عملائه فى مركز العياط والمناطق المجاورية، وكشفت التحريات عن أن المتهم يدعو "أحمد.ع".ع" 43 سنة وانه يعمل فى تجارة المواد المخدرة.

خرجت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة العياط وتمكنت من ضبط المتهم وبحوزته 33 كجم من نبات البانجو المخدر، كما ضبط بحوزته مبلغ مالى قدره 500 جنيه، وبمناقشته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، والمبلغ المالى من حصيلة بيع المواد المخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

 


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