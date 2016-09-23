ضبط عامل وبحوزته 1900 قرص تامول المخدر بالبحيرة

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط عامل وبحوزتة 1900 ألف قرص تامول المخدر بالبحيرة بمدينة كفر الدوار .

وكانت وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم كفر الدوار برئاسة الرائد محمود هندى رئيس قسم شرطة كفر الدوار والنقيب محمود قاسى معاون المباحث مفادها قيام " محمود ع ا " عامل بشركة الغزل والنسيج بالإتجار بالمواد المخدرات متخذا من مدينة كفر الدوار مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وتم عرض المعلومات على اللواء علاء الدين شوقى ، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة والذى قرر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى والرائد محمود هندى رئيس قسم شرطة كفر الدوار والنقيب محمود قاسى معاون المباحث لسرعة ضبط المتهم .

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزتة 1900 ومبلغ مالى 22 ألف جنيه ومقص حديدى وتحرر المحضر رقم 12004 جنح قسم كفر الدوار وجارى العرض على النيابة العامة.