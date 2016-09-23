سقوط مسجل خطر هارب من 69 حكما وضبط 9 بنادق آلية بالبحيرة

قاد اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، حملة أمنية مكبرة اليوم ، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون،بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد خريصة مدير المباحث، واللواء محمد الجمسى مفتش الأمن العام عن ضبط 9 أشخاص بحوزتهم 9 بنادق آلية وخرطوش ، كما تم ضبط 88 متهما هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، فيما تم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتمكنت الحملة من ضبط 1930 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.

وشارك فى الحملة العميد محمد القاضى مدير مرور البحيرة والعقيد أشرف فوزى وكيل المرور ، والرائد أمير السعدنى، رئيس مباحث المرور والنقيب هاشم أبو غزالة، وكيل المباحث.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط مسجل خطر هارب من 69 حكما قضائيا بينهم جناية قتل محكوم فيها بالسجن المؤبد.

وتم ضبط " أشرف خ ت " فلاح ومقيم مركز حوش عيسى مسجل شقى خطر تحت رقم ( 426 ) فئة ب "نصب" وسبق إتهامه فى عدد (28) قضية متنوعة وعدد (69) حكما (جزئى، مستأنف) وكذا الجناية جنايات قسم العامرية إسكندرية "قتل عمد" والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد.