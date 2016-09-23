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الجامعات تستقبل 2.5 مليون طالب غدًا.. والوزير: معاقبة المخربين بالقانون

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الجامعات تستقبل 2.5 مليون طالب غدًا.. والوزير: معاقبة المخربين بالقانون الجامعات تستقبل 2.5 مليون طالب غدًا.. والوزير: معاقبة المخربين بالقانون

>كتب وائل ربيعى

تستقبل الجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى، غدًا السبت، 2.5 مليون طالب وطالبة بالعام الجديد بين طلاب جدد وقدامى، حيث تجتمع مجالس الجامعات خلال هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة قبل بداية العام الدراسى المحدد له يوم السبت المقبل.

 

وتبدأ إدارات الجامعات المختلفة على مستوى الجمهورية، تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية، وتوزيع الطلبة على الكليات والجامعات المختلفة، مثلما تم خلال عمليات تنسيق القبول بالجامعات.

 

من جانبه، كشف الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن منظومة الأمن بالجامعات جاهزة لتأمين الحرم الجامعى، محذرًا جميع الطلاب من التجاوز، وأن أى طالب لا يلتزم بالقواعد الجامعية سيعاقب بالقانون.


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