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مركز المصالحة الروسى: 651 مدينة وبلدة وقرية سورية انضمت للهدنة

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مركز المصالحة الروسى: 651 مدينة وبلدة وقرية سورية انضمت للهدنة مركز المصالحة الروسى: 651 مدينة وبلدة وقرية سورية انضمت للهدنة

>دمشق أ ش أ

أعلن مركز "حميميم" لتنسيق المصالحة فى سوريا، أن عدد المدن والقرى والبلدات، التى انضمت لنظام وقف الأعمال القتالية فى سوريا، بلغ 651.

 

وأشار المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية - فى بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" يوم الخميس - إلى أن عدد المجموعات المسلحة التى أعلنت التزامها بمبادئ الهدنة بقى على حاله، أى عند 69 مجموعة.

 

من جهة أخرى، أفاد المركز برصده 28 انتهاكا لنظام وقف الأعمال القتالية خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحا أن 15 منها حصلت فى محافظة دمشق، لتأتى بعدها محافظة حلب، التى سجلت فيها 11 حالة خرق، وأكد المركز أن المسلحين انتهكوا الهدنة مرتان فى محافظة اللاذقية.


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