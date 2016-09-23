السيف: المنجزات التنموية العملاقة تؤكد في نفوسنا أسمى معاني يومنا الوطني

فيصل السيف

رفع الشيخ فيصل بن مساعد السيف رئيس مجلس إدارة مجموعة السيف للتنمية أحر التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله - ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السادس والثمانين للمملكة، منوهاً بما تحقق للمملكة من نمو وتطور وازدهار بدعم القيادة الرشيدة.

وأشار السيف الى ان عملية التحديث والنهضة الكبرى التي أطلقها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه تعد البداية الحقيقية لمسيرة التنمية والبناء والنهضة التي تعيشها المملكة لمؤسس وضع الأسس التي استندت إليها عملية التنمية في المملكة.

وأكد الشيخ السيف أن أبناءه من الملوك الميامين التزموا هذه الأسس، وساروا على درب الملك المؤسس، فأضافوا إلى عملية التوحيد والبناء التي استهدفها الملك المؤسس ما أعلى من شأن المملكة، ورفع هامتها بين الدول والأمم والشعوب، حتى أصبحت المملكة قوة إقليمية ودولية مرموقة ومؤثرة ينظر إليها الجميع بما تستحق من التقدير والاحترام.

وأضاف السيف بقوله "إن هذا العهد التنموي الزاهر الذي يقود منجزاته محليا وعربيا وعالميا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله بنصره وتوفيقه - تتجدد صور الولاء.. ومشاهد الانتماء احتفالا بيومنا الوطني احتفالا تترجم مشاهده أسمى مشاهد الشكر والعرفان لله - سبحانه وتعالى - ثم لقائد مسيرتنا الوطنية ".

وأكد أن ما تحقق من منجزات، وما يتم إنجازه من مشروعات حضارية كبرى، ومنجزات تنموية عملاقة شاملة، تؤكد في نفوسنا أسمى المعاني وأصدق مشاعر الاحتفاء بيومنا الوطني السادس والثمانين، موضحاً أن التنمية التي تعيشها المملكة أهم وأبرز الثوابت التي حرص عليها الملك المؤسس وأبناؤه القادة الميامين، بما اشتملت عليه من نهضة في كافة المجالات، من التعليم إلى الإسكان لينعم أبناء الوطن والمقيمون فيه برغد العيش ووافر الراحة.

واختتم رئيس مجلس إدارة مجموعة السيف للتنمية تصريحه بالدعاء لقيادتنا الرشيدة بدوام الصحة والعافية ولوطننا بالأمن والامان والاستقرار والازدهار ولجنودنا المرابطين على الثغور بالنصر والثبات.