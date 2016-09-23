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وزراء خارجية دول التعاون يبحثون مع وزيري خارجية أميركا وبريطانيا التطورات اليمنية

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عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نيويورك الأربعاء اجتماعاً مشتركاً مع كل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى الجمهورية اليمنية اسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وتم خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية والجهود التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لاستئناف مشاورات السلام اليمنية للوصول إلى حل سياسي وأمني شامل في اليمن، وفق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأكد الوزراء على أهمية التوصل الى حل سياسي للأزمة اليمنية، واستمرار جهود الأمم المتحدة لاستكمال مشاورات السلام بما يؤدي إلى إنهاء الصراع وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.

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